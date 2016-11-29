21.11.2017 17:26



Усіх боржників − як фізичних так і юридичних осіб − можуть звільнити до 2023 року від сплати податку на дохід (прибуток), нарахований у випадку прощення частини їхнього боргу компанією з управління заборгованістю.

Таку норму містить законопроект «Про діяльність з управління заборгованістю», розроблений групою фахівців під керівництвом консультанта Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), передає «ЗіБ».

Як повідомили в Національному банку України, на публічне обговорення цей законопроект винесуть до кінця листопада.

Законопроект передбачає створення нової категорії небанківських фінансових установ − компаній з управління заборгованістю, які будуть додатковими (до вже наявних) інструментами передачі та врегулювання заборгованості.

Новостворені компанії будуть наділені достатніми повноваженнями та правами для купівлі в банків заборгованості боржників за ринковими (обумовленими винятково між сторонами) цінами. Після купівлі заборгованості такі компанії зможуть:

– добровільно опрацьовувати з боржником можливі способи погашення заборгованості;

– урегульовувати та реструктуризувати заборгованості боржника, у тому числі шляхом прощення боргу;

– добровільно управляти майном боржника як один із можливих способів погашення заборгованості.

Компанії з управління заборгованості також зможуть надавати супутні консультаційні послуги кредиторам, боржникам та потенційним інвесторам, які матимуть бажання придбати проблемний актив.

Водночас в НБУ зазначили, що створенню повноцінного вторинного ринку кредитів в Україні заважає недосконалість деяких положень законодавства. Зокрема, відсутнє чітке розмежування в цивільному законодавстві між відступленням права вимоги (цесією) та факторингом, а сам факторинг некоректно використовується для продажу проблемних кредитів. Для оптимізації роботи кредиторів з проблемними активами деякі положення законодавства потребують перегляду та вдосконалення.

Також в НБУ вбачають проблеми в податковому законодавстві. Наприклад, продаж кредиту з дисконтом сприймається податковими органами як «економічно недоцільна операція» та може призвести до суттєвих податкових наслідків для учасників угоди.

Закон і Бізнес