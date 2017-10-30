22.11.2017 09:02



Розпочинається конференції «Стратегія розвитку підприємства: як вивести бізнес на новий рівень». Сьогодні, 22 листопада, фахівці говоритимуть про стратегію розвитку інноваційного бізнесу, управління правовими ризиками, захист компанії від зовнішніх загроз тощо.

Конференцію проводять Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Центр підтримки бізнесу м. Києва, оснований на базі Київської торгово-промислової палати.

Своїм досвідом діляться:

Ірина Мельниченко, керуючий партнер International Children’s University;

Ольга Іванченко, координатор проектів, група з фінансування та розвитку МСБ, ЄБРР;

Рустам Саідов, керівник напрямку стратегічного розвитку клієнтів малого та середнього бізнесу компанії STRATEGIC;

Олена Сюмак, керівник напрямку бізнес-планування консалтингово-аудиторської компанії Kreston GCG;

Сергій Монастирьов, співвласник та заступник генерального директора компанії «All Electric»;

Юлія Барабаш, керуючий партнер міжнародної юридичної компанії «Strategic Business Solutions Boutique»;

Олександр Попов, керівник Центру підготовки аналітично-правової інформації Юридичного напрямку Інформаційної дирекції компанії «ЛІГА ЗАКОН»;

Олександр Липський, засновник та керівник маркетингового агентства «Lipsky Marketing Group», співголова Комітету з питань промисловості Київської ТПП;

Олексій Дідігуров, спеціаліст з піару та комунікацій міжнародного аеропорту «Бориспіль», шеф-редактор журналу «Boryspil magazine».

Захід проходить у межах програми, що реалізується ЄБРР і фінансується в межах ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

З повною програмою можна ознайомитися тут.

Закон і Бізнес