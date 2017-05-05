21.11.2017 16:09



Народні депутати пропонують відхилити законодавчу ініціативу, що могла б зобов’язати їх лікуватися на загальних підставах та виключно у вітчизняних закладах.

Раніше парламенту було запропоновано законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (№6571), який би позбавляв нардепів прав на безоплатне медичне обслуговування у відомчих закладах, включаючи їх близьких осіб.

І це було б логічно. Представники народу мали б власним прикладом показати свою віру в ту «прогресивну медичну реформу», за яку вони проголосували. Тим самим довести опонентам, що їх твердження про те, що «60% українців тепер взагалі не зможе реалізувати конституційне право на медичну допомогу», нічим не підкріплене.

Ба ні, лікуватися виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров'я на загальних підставах і виключно на території України бажання немає. Хоча, на відміну від пересічних громадян, для нардепів це принаймні по кишені.