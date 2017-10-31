21.11.2017 14:47



Вища рада правосуддя ухвалила звільнити 4 суддів. Ще 2 суддям, які подали заяви про відставку, відмовила у звільненні.

Такі рішення ВРП ухвалила сьогодні, 21 листопада, на засіданні під час розгляду матеріалів щодо звільнення суддів за загальними обставинами, передає «ЗіБ».

Зокрема, ВРП ухвалила звільнити Ольгу Старчеус з посади судді Березанського районного суду Миколаївської області у зв’язку з поданням заяви про відставку. Також ВРП звільнила за власним бажанням Галину Костюк з посади судді Тростянецького районного суду Вінницької області, Ольгу Пономарьову з посади судді Ківерцівського районного суду Волинської області і Максима Нікіфорова з посади судді Харцизького міського суду Донецької області.

Водночас ВРП відмовила у звільненні двом суддям, які подали заяви про відставку: Ірині Мумизі з посади судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області; Людмилі Чернобривко з посади судді Лисичанського міського суду Луганської області.

Закон і Бізнес