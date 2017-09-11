21.11.2017 14:01



Суд може сприймати в якості доказів відеозаписи показань під час досудового розслідування. А злочинці повинні сидіти в тюрмі, навіть якщо будуть засуджені на підставі власних показань, які вони надали в якості свідків.

Таке полегшення життя для прокурорів та слідчих пропонується проектом закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо оптимізації процесу досудового розслідування)» (№7327). Його автором є нардеп Юрій Тимошенко.

Серед іншого, пропонується уточнити, що суд може прийняти як докази показання осіб, які не подають їх безпосередньо у судовому засіданні. Зокрема, якщо вони зафіксовані на відеозапису процесуальної дії (за новою редакцією ч.4 ст.95), якщо це показання з чужих слів (ч.2. т.97) або у виняткових випадках, передбачених ст.225 КПК.

Не вважатимуться недопустимими докази, якщо вони отримані від особи, яка була допитана як свідок, але у подальшому набула статусу підозрюваного або обвинуваченого. Достатньо, аби прокурор чи слідчий довели, що не володіли фактичними даними, які вказували на можливу причетність такої особи до вчинення кримінального правопорушення, про обставини якого вона була допитана (зміни до ч.3 ст.87 КПК).

Крім того, пропонується збільшити терміни подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна (із 48 год. до тижня), а також строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (з місяця до двох).