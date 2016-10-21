21.11.2017 13:19



Парламент підвищить ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами, використання води і лісових ресурсів. Також щороку збільшуватиметься акцизний податок на тютюнові вироби.

Парламент прийняв у першому читанні законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (№6776-д).

Передбачається, з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, збільшити ставки екологічного податку на 11,2%, а ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобутком корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшити на 16,8%.

Крім того, документ передбачає поступове підвищення до 2025 року специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. А саме, в 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%), а у подальші роки – на 20% до рівня, еквівалентного € 90 за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 € (596,05 грн.) за 1000 штук).

Метою проекту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році та підвищення акцизу на тютюн на виконання Угоди про асоціацію з ЄС.