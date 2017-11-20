21.11.2017 11:23



На зовнішніх кордонах Шенгенської зони впровадять нову систему реєстрації в'їзду та виїзду (EES). Замість штампування паспортів реєструватимуть ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення особи, дату і місце перетину кордону або відмови у в'їзді.

Відповідні постанови про систему в'їзду і виїзду та про внесення змін до кодексу Шенгенського кордону прийняла Рада ЄС 20 листопада 2017 року, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зауважено, що нова система передбачає реєстрацію в'їзду, виїзду і інформацію про відмову у в'їзді для громадян третіх країн. Така електронна система буде впроваджена до 2020 року і має на меті посилити і прискорити перевірки на кордонах.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Андреса Анвельта, нові правила дадуть змогу поліпшити контроль над зовнішньою прикордонною діяльністю, краще ідентифікувати людей і допомогти в боротьбі з тероризмом.

Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна подорожуючим віза.

Тепер Рада ЄС та Європейський парламент мають підписати прийняті постанови. Підписані документи будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС і наберуть чинності через 20 днів.

Закон і Бізнес