21.11.2017 10:41



На зборах суддів Апеляційного суду Запорізької області 20 листопада обрано головою суду суддю Валерія Бєлку.

Як повідомляє інформаційний ресурс «Судова влада», голову Апеляційного суду Запорізької області обирали шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів суду. Відповідно до ст.20 Закону «Про судоустрій і статус суддів» (№ 1402-VІІІ) голова суду обраний строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

До цього В.Бєлка обіймав посаду секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Запорізької області.

Нагадаємо, попередник В.Бєлки Віктор Городовенко 13 листопада 2017 року за квотою з’їзду суддів України був обраний суддею Конституційного Суду України.

Закон і Бізнес