20.11.2017 17:45



Від сьогодні, 20 листопада, розпочинається конкурс на вакантну посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Документи від кандидатів прийматимуть 15 днів.

Усі, хто бажає взяти участь у відборі, мають подати необхідні документи через поштову скриньку Міністерства юстиції або поштою за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, та на електронну адресу l.mykhalchuk@minjust.gov.ua.

Перелік необхідних для участі у конкурсі документів:

1) письмова заява про участь у конкурсі на ім’я голови Комісії;

2) біографічна довідка (резюме), у якій мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата;

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) копія трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;

6) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви бути директором Центру, своє бачення подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги та першочергові кроки у разі призначення на посаду директора Центру (обсягом до 500 слів);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс;

8) згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

9) згоду на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації.

Контролювати процес відбору буде нова конкурсна комісія, до складу якої входять експерти, яких рекомендували українські та міжнародні партнери і донори. Конкурс проходитиме у декілька етапів: спочатку комісія перевірить документи кандидатів, потім проведе тестування і співбесіди.

Докладніша інформація – на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та веб-сайті Координаційного центру.

Закон і Бізнес