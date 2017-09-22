20.11.2017 17:14



У Вінницькому окружному адміністративному суді для учнів 9-10 класів юридичного профілю школи-ліцею №7 міста Вінниці провели модельне судове засідання та гру-квест «Як захистити свої права у суді».

У ході ознайомчої екскурсії заступник керівника апарату суду Яна Петрунчак розповіла учням про специфіку роботи адміністративного суду, інноваційні підходи у наданні послуг відвідувачам та ознайомила присутніх із правилами поведінки у суді, передає «ЗіБ» .

Відтак учні спілкувалися з суддею Павлом Салом, який розповів про професію судді, становлення та розвиток судової системи України, а також стали учасниками змодельованої справи про звільнення поліцейського з посади та його поновлення.

Під час гри-квесту «Як захистити свої права у суді», учні не просто відповідали на запитання із правової тематики, а й закріплювали свої теоретичні знання, шукали невід’ємні атрибути судової влади тощо.

У такий спосіб організатори прагнули підвищити рівень правової культури майбутнього покоління, виховувати повагу до права, пропагувати доступність суду.

Закон і Бізнес