21.11.2017 12:46



Про факт утручання в судочинство учасника процесу та представника ЗМІ дізнаємося з повідомлення від Романа Ніколаєнка з Господарського суду Запорізької області. Заяву внесли до реєстру Вищої ради правосуддя за №2787/0/6-17.

Служитель Феміди повідомив, що за день до судового засідання, яке було призначене на 10 жовтня, надійшла заява про відвід його як судді. У ній в скоєнні злочину голослівно звинуватили посадових осіб правоохоронних органів, суд і головуючого у справі. Також висловлювалися погрози, що судді разом із правоохоронцями копатимуть собі ями та що проти них будуть відкриті кримінальні провадження. Подібну інформацію поширювали й в Інтернеті.

Крім того, за словами законника, уже під час судового засідання представник одного із засобів масової інформації займався відеозйомкою, не реагуючи на протести учасників процесу.

Зрештою засідання було зірване та перенесене.

Суддя вважає, що такі дії свідчать про зловживання процесуальними правами, про вияв неповаги до суду та мають ознаки морального тиску. Тому просить розібратись із цією ситуацією Вищу раду правосуддя.