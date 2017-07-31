21.11.2017 09:08



Сьогодні, 21 листопада, КСУ розпочне розгляд справи за конституційним поданням ВСУ щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, КСУ перевірить конституційність ліквідації ВСУ.

Конституційний Суд України о 12 годині розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції України окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402 ̶ VIII. Суддею-доповідачем у справі виступить Станіслав Шевчук.

Зокрема, Верховний Суд України вважає, що оспорювані положення Закону не відповідають ст.6, частинам першій, другій ст.8, частині другій ст.19, частинам першій, другій ст.24, частинам першій, другій ст.55, частинам першій, п’ятій, шостій ст.126 Конституції України. ВСУ наголошує на необхідності забезпечення конституційного порядку у сфері функціонування судової влади в Україні, гарантій незалежності суддів, доступу громадян до правосуддя та реалізації права кожного на розгляд його справи незалежним і безстороннім судом у визначені законом строки, недопущення звуження змісту та обсягу прав і свобод під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних.

За годину до цього засідання, об 11:00, відбудеться урочиста церемонія складення присяги суддею Конституційного Суду України Віктором Городовенком.

Докладніше про процедуру припинення діяльності ВСУ читайте в матеріалі «Перш ніж піти».

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