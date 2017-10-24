20.11.2017 13:07



Обрано нового секретаря Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя. Ним став голова Апеляційного суду м.Києва Ярослав Головачов.

До цього часу раду очолював голова Апеляційного суду Запорізької області Віктор Городовенко, якого недавно призначено суддею Конституційного Суду.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі АСК, крім того, серед основних питань порядку денного було обговорення проблем кваліфікаційного оцінюнювання суддів, кадрового наповнення апеляційних судів, оптимізаціі системи судоустрою України.

Упродовж заходу учасники також мали змогу обговорити актуальні питання діяльності судів, зокрема, поділитися проблемами та пропозиціями щодо вирішення кадрових, організаційних та інших актуальних питань.

Подібна співпраця в рамках КРГС є дієвим прикладом можливості представникам судів бути почутими та сприяє оперативному реагуванню на актуальні питання функціонування судової влади.

Нагадаємо, що рада є дорадчим органом, утвореним у травні цього року з урахуванням положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки та з метою належної комунікації між ВРП та судами. Вона покликана забезпечити незалежність суду та суддів шляхом колективного вирішення основних питань діяльності судів та виконання інших консультативних функцій.