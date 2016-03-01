20.11.2017 11:51



Слідчі органів прокуратури до початку функціонування Державного бюро розслідувань повинні мати можливість проводити досудове розслідування кримінальних проваджень, підслідність яких віднесено до ДБР.

Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти у першому читанні та в цілому законопроект №7278, передає «Закон і Бізнес».

Зазначеним законопроектом пропонується продовжити строк, протягом якого слідчі органів прокуратури мають право проводити досудове розслідування кримінальних проваджень, підслідних слідчим ДБР (закінчився 20 листопада 2017 року), до початку функціонування ДБР, але не пізніше, ніж до 1 січня 2019 року.

Відповідну зміну передбачається внести до абз.3 п.1 розділу X «Прикінцеві положення» Кримінального процесуального кодексу.

Члени Комітету зазначили, що положення частини четвертої статті 216 КПК, якими визначається підслідність слідчих органів державного бюро розслідувань, відповідно до абз.3 п.1 розділу X «Прикінцеві положення» КПК України вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом, тобто не пізніше 20 листопада 2017 року.

При цьому відповідно до абз.2 п.1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК за слідчими органів прокуратури зберігається право продовження досудового розслідування кримінальних проваджень, розпочатих слідчими органів прокуратури до введення в дію положень ч.4 ст.216 КПК, до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років.

Відсьогодні слідчі органів прокуратури мають право лише продовжувати досудові розслідування та втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.216 КПК, скоєних після цієї дати. Ці функції мали б перейти до ДБР, яке досі не розпочало своєї діяльності.

Закон і Бізнес