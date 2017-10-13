21.11.2017 10:01



Під час засідання 21 листопада Вища рада правосуддя розглядає матеріали про звільнення суддів, а також повідомлення про втручання у діяльність служителів Феміди.

Порядок денний № 65

засідання Вищої ради правосуддя

21 листопада 2017 року

1. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

– у зв’язку з поданням заяви про відставку:

1. Мумиги Ірини Миколаївни – судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області;

2. Чернобривко Людмили Борисівни – судді Лисичанського міського суду Луганської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

– у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

3. Костюк Галини Миколаївни – судді Тростянецького районного суду Вінницької області;

4. Пономарьової Ольги Михайлівни – судді Ківерцівського районного суду Волинської області.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Гусак М.Б.)

– у зв’язку з поданням заяви про відставку:

5. Старчеус Ольги Павлівни – судді Березанського районного суду Миколаївської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Мірошниченко А.М.)

– у зв’язку з поданням заяви про відставку:

6. Сокуренка Дмитра Михайловича – судді апеляційного суду міста Києва;

– у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

7. Нікіфорова Максима Юрійовича – судді Харцизького міського суду Донецької області.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Олійник А.С.)

2. Розгляд питання про звільнення ШВИДЕНКО Вікторії Анатоліївни з посади судді Подільського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 31 травня 2017 року № 1336/2дп/15-17.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Овсієнко А.А.)

3. Розгляд питання про звільнення ВОЙНАРЕНКО Людмили Федорівни з посади судді Вишгородського районного суду Київської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 травня 2017 року № 1037/3дп/15-17.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Овсієнко А.А.)

4. Розгляд повідомлення судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОПАЛИНСЬКОЇ Ольги Петрівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

5. Розгляд повідомлення судді Галицького районного суду міста Львова МИСЬКО Христини Мирославівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

6. Розгляд повідомлення судді Оболонського районного суду міста Києва ЖУКА Миколи Вікторовича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Маловацький О.В.)

7. Розгляд повідомлення суддів Львівського апеляційного адміністративного суду НІКОЛІНА Володимира Володимировича, КАЧМАРА Володимира Ярославовича про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Маловацький О.В.)

8. Різне.

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