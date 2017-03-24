20.11.2017 15:09



Найближче засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відбудеться 30 листопада і 1 грудня. Упродовж засідання комісія планує розглянути 39 скарг на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВКДКА, засідання 30 листопада 2017 року та 1 грудня 2017 року розпочнуться о 10:00 у конференц-залі «Національний» готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан» за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18-й км.

Упродовж засідання 30 листопада 2017 року комісія планує розглянути 34 скарги на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

На порядок денний засідання ВКДКА винесені такі скарги:

Скарга С. на рішення КП КДКА Київської області від 18.05.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга К. на рішення ДП КДКА Київської області від 20.01.2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Скарга депутата Запорізької міської ради П. на рішення КДКА Запорізької області № 61-10/2017 від 20.07.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката В.

Скарга О. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області від 26.04.2017 року № 38/ДПР-17 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Скарга Б. на рішення КДКА Запорізької області № 59-6/2017 від 25.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів Н. та Г.

Скарга М., К. та М. на рішення ДП КДКА Житомирської області від 16.06.2017 року про притягнення адвоката М. до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік та скарги М. на рішення ДП КДКА Житомирської області від 24.03.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи та на рішення ДП КДКА Житомирської області від 05.05.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Скарга Б. на рішення КДКА Полтавської області від 20.06.2017 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Г. та застосування відносно неї дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Скарга Б. на рішення ДП КДКА Житомирської області від 24.03.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Скарга В. на рішення КД КДКА Житомирської області від 23.08.2017 року про відмову у видачі їй свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга Ч. на рішення ДП КДКА Харківської області від 27.06.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Б.

Скарга Р. на рішення КДКА Волинської області № 5/04-17 від 27.04.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Л.

Скарга Л. на рішення КП КДКА Одеської області № 63/259-1.22 від 09.06.2017 року про результати складання письмово іспиту, на рішення КП КДКА Одеської області № 63/259-2.22 від 09.06.2017 року про підсумкові результати складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю та на рішення КП КДКА Одеської області № 112-22/17 від 14.06.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга С. на рішення КП КДКА адвокатури Київської області від 20.07.2017 року про відмову у видачі їй свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга голови Андрушівського районного суду Житомирської області К. на рішення КП КДКА Волинської області № 5/04-17 від 29.06.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Ш.

Скарга Б. на рішення КП КДКА адвокатури Полтавської області від 11.08.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга Я. на рішення КДКА Хмельницької області від 15.08.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно членів Ради адвокатів Рівненської області адвоката Г., адвоката О., адвоката М., адвоката Б. та адвоката Т.

Скарга Б. на рішення ДП КДКА Закарпатської області від 16.06.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ф.

Скарга К. на рішення КДКА Миколаївської області № 17 від 26.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарного справи відносно адвоката Б.

Скарга Ч. на рішення ДП КДКА Полтавської області від 19.07.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката С.

Скарга директора ТОВ «Дніпро – Будінвест » Г. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 80/ДПР-17 від 05.07.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Д.

Скарга С. на рішення КДКА Київської області від 26.07.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката П.

Скарга М. на рішення КДКА Харківської області від 28.02.2017 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката М.

Скарзі В. на бездіяльність КДКА Харківської області при розгляді її звернення від 21.06.2017 року з питань, щодо складання усної частини кваліфікаційного іспиту.

Скарга представника скаржника Г., адвоката М. на рішення КДКА Донецької області від 27.07.2017 року про притягнення адвоката Г. до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Скарга В. на рішення ДП КДКА адвокатури Одеської області від 18.07.2017 року про закриття відносно нього дисциплінарної справи.

Скарга Ж. на рішення ДП КДКА Одеської області від 07.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката В.

Скарга Ж. на рішення КДКА Черкаської області від 28.04.2017 року № 304 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Т.

Скарга В. на рішення ДП КДКА Донецької області від 10.08.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Скарга Г. на рішення ДП КДКА Черкаської області № 308 від 16.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката П.

Скарга Х. на бездіяльність КДКА Київської області при розгляді його скарги відносно адвоката Ш.

Скарга М. на рішення КП КДКА Хмельницької області № 159 від 11.08.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга С. на рішення КП КДКА Хмельницької області № 162 від 11.08.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга Ш. на рішення КП КДКА Кіровоградської області № 65 від 07.08.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скарга Ш. на рішення КП КДКА Кіровоградської області та на рішення КП КДКА Кіровоградської області № 71 від 28.08.2017 року про виправлення технічної помилки в рішенні № 65 від 07.08.2017 року.

Упродовж засідання 1 грудня 2017 року комісія планує розглянути 5 скарг на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

На порядок денний засідання ВКДКА винесені такі скарги:

Скарга П. на рішення КДКА Львівської області № 6 від 23.06.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Г.

Скарга С. на рішення ДП КДКА Харківської області від 22.08.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Д. та адвоката А.-М.

Скарга К. на рішення ДП КДКА Херсонської області від 21.08.2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Скарга С. на рішення КДКА Миколаївської області від 30.06.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката С.

Скарга К. на рішення КД КДКА Херсонської області № 72 від 11.07.2017 року про відмову йому у допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Закон і Бізнес