Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Хто захистить захисників

На конференції іноземні експерти відзначали, що гарантії адвокатської діяльності в Україні дотримуються незадовільно.

На конференції іноземні експерти відзначали, що гарантії адвокатської діяльності в Україні дотримуються незадовільно.

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