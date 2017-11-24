РАУ збільшує кількість представництв за межами держави

ТАМАРА ВОЛІНА

На засіданні Ради адвокатів України оголошено про відкриття двох закордонних представництв і вручено посвідчення 5 новим членам РАУ. Також створена робоча група з опрацювання правничого просвітницького проекту, який, на думку керівництва РАУ, може не виправдати сподівань його ініціаторів.

Закордонна географія

Наприкінці року РАУ підбиває підсумки своєї роботи та обговорює плани. У ході чергового засідання очільники ради повідомили про відкриття двох нових закордонних представництв — у Австрії та Ізраїлі. Австрійське представництво, розташоване у Відні, очолить Олександр Нагорний, а ізраїльське (у Тель-Авіві) — Дмитро Шкаф.

Нагадаємо, що минулого року було прийнято рішення про відкриття представництв у ОАЕ, Австралії, Мексиці й Італії. Тож географія осередків української адвокатури за кордоном продовжує розширюватися, що відповідає положенням статуту Національної асоціації адвокатів України про активну міжнародну діяльність, взаємодію з міжнародними та іноземними організаціями адвокатів, про розроблення та реалізацію програми обміну та стажування адвокатів за рубежем.

Відповідно до положення про представництва НААУ за кордоном, затвердженого рішенням РАУ від 17.11.2016 №263, іноземні представництва не є юридичними особами та діють самостійно в інтересах НААУ й у межах законодавства країни перебування. Така діяльність передбачає співпрацю з іноземними дипломатичними представництвами, налагодження контактів із закордонними партнерами НААУ, заохочення іноземних органів адвокатського самоврядування до співпраці з українською адвокатурою тощо.

Невичерпаний конфлікт

Серед інших питань, які були внесені до порядку денного, РАУ розглянула результати роботи тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування Києва.

Нагадаємо, що питання легітимності самоврядування адвокатів столиці постало ще минулого року (див. «ЗіБ»). Тоді Інтернет вибухнув звинуваченнями на адресу однієї з кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, яка начебто виконувала повноваження, непритаманні їй згідно з профільним законом. Перевірка, проведена із цього приводу, виявила, що юридична особа «Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури», зареєстрована за адресою: вул. Білоруська, 30, не є органом адвокатського самоврядування. Цей факт був відображений у відповідному акті, складеному членами Вищої ревізійної комісії адвокатури.

Конфлікт між самоврядними органами й досі не вичерпаний.

Правнича обізнаність

Також за підсумками обговорення РАУ створила робочу групу, яка опрацює указПрезидента «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Передбачається надання не лише безоплатної правової допомоги, яку певні верстви населення можуть отримати й нині, а також безоплатних юридичних консультацій. На Уряд покладається обов’язок забезпечити інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами права у відповідних сферах через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних гарячих ліній, організації зустрічей за місцем проживання, розповсюдження роздаткових освітніх матеріалів. Цьому мають сприяти органи місцевого самоврядування та регіональні телеканали.

Голова НААУ застерегла, що такий проект може наслідувати радянську практику, та запропонувала внести пропозиції задля його реалізації відповідно до сучасних стандартів надання правової допомоги.

Питання щодо кадрів

Також під час засідання були обговорені результати звітно-виборної конференції в Тернополі та затверджені зміни до Положення про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності.

Усі рішення приймались оновленим складом РАУ. На початку засідання до нього долучилися 5 свіжоспечених членів. За результатами конференцій адвокатів регіонів представником Луганської області в раді став Ігор Колесников, Одеської — Ольга Головченко, Запорізької — Ярослав Гришин, Львівської — Барбара Калюжна, Черкаської — Володимир Юдін.

Посвідчення їм вручила на початку засідання Голова НААУ та РАУ Лідія Ізовітова.

Рада також проголосувала за дострокове припинення повноважень представника Дніпропетровської області Євгена Большакова, який подав відповідну заяву. Новий представник регіону вже обраний на конференції.