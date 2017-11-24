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На урочистій церемонії були присутні всі новопризначені судді ВС. Та чи всі підписали новий текст присяги — наразі невідомо.

На урочистій церемонії були присутні всі новопризначені судді ВС. Та чи всі підписали новий текст присяги — наразі невідомо.

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