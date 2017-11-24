Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Євростандарти за 8 днів

Під час навчання судді ВС матимуть змогу здобути навички роботи та згуртувати колектив.

Під час навчання судді ВС матимуть змогу здобути навички роботи та згуртувати колектив.

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