ВРП вирішила, що найкращий захист від силовиків — виправдувальний вирок

ЮРІЙ ІВАНОВ

Вища рада правосуддя знову розглядала скарги на втручання в судочинство з боку силовиків. Однак не виявила ознак злочинів як в одному, так і в іншому повідомленні, що надійшли від законників.

Судове переслідування

У своєму зверненні до ВРП Андрій Яковенко з Коломацького районного суду Харківської області повідомив про систематичне втручання в його діяльність працівників місцевої прокуратури, які, на його думку, фальсифікують кримінальні провадження проти нього.

Служитель Феміди зазначив, що в його установі він не перший суддя, до якого органи прокуратури застосовуються такі засоби впливу. «Ще у 2007 р. нашого колегу притягнули до кримінальної відповідальності після виправдувального вироку. Він уже відбув покарання. Така ж ситуація була з іншим колегою у 2009 р. Щоправда, до ухвалення рішення по суті він не дожив», — додав володар мантії.

Також суддя поінформував, що він ознайомився з кримінальним провадженням від 4.03.2013, листом Управління СБУ в Харківській області від 17.04.2013, де на адресу прокуратури за дорученням невідомої посадової особи надійшли витяги з його особової справи, копія особової картки, паспорта, ідентифікаційного номера. Законник уважає, що це суперечить ст.159 Кримінального процесуального кодексу, в якій чітко прописано, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а такої немає.

Справа на паузі

Член ВРП Микола Гусак констатував, що А.Яковенко обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди. За інформацією прокуратури, судді нібито передали хабар у розмірі 4000 грн. за «потрібне» рішення в цивільній справі. І тільки 1 квітня 2014 року судді вручили підозру про вчинення правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.4 ст.368 Кримінального кодексу.

Також М.Гусак зазначив, що 9.09.2014 Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила А.Яковенка на 2 місяці від роботи у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. «У 2015 р. А.Яковенко направляв заяву до Ради суддів про можливі неправомірні дії правоохоронних органів. Вона звернулася до ГПУ з проханням провести перевірку, остання доручила це зробити обласній прокуратурі. Урешті-решт усе звели до незгоди судді з діями та рішеннями слідчого», — зауважив доповідач.

Також він додав, що справу вже направили на розгляд до Чутівського районного суду Полтавської області. Але, за інформацією голови цієї установи, станом на 8 серпня її так і не розглянули. «Отже, немає підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за цими повідомленнями», — підкреслив М.Гусак.

Його слово стало вирішальним: колегіальний орган, попри всі доводи А.Яковенка, вирішив не втручатись у конфлікт.

Незаконні вилучення

У скарзі від Наталії Крівоклякіної з Троїцького районного суду Луганської області теж ідеться про втручання з боку силовиків. Жінка повідомила, що відносно неї Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження за ознаками правопорушень, про які йдеться в ч.3 ст.368 та ч.3 ст.369 КК.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва детективам НАБ, а також працівникам уповноваженого оперативного підрозділу — ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області дано дозвіл на обшук в її службовому кабінеті, в її помічників та канцелярії суду з метою здобуття доказів.

За словами судді, детективи НАБ у присутності прокурора САП неправомірно вилучили: цивільну справу, матеріали іншого позову та ще одну незавершену розглядом цивільну справу. Тож Н.Крівоклякіна попросила розібратись у ситуації.

Та шальки доводів схилилися не в бік володарки мантії. І це не дивно, адже зовсім недавно ВРП давала згоду ГПУ на тримання Н.Крівоклякіної під вартою.

Отже, суддям, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, не варто розраховувати на прихильність членів Ради. Коли йдеться про корисливі злочини, для авторитету колегіального органу безпечніше дочекатися вироку, ніж збурювати суспільство захистом прав суддів-«хабарників».