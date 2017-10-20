20.11.2017 09:03



Цього тижня пройде перший податковий форум ААУ Tax&BusinessTalks. Також відбудуться конференція «Медіаправо 2017» і вебінар «Розкриття інформації про бенефіціарів українських компаній. Деофшоризація». Про ці та інші події читайте в анонсі від «ЗіБ».

20 листопада

У Львові пройде круглий стіл з питань добору та кваліфікаційного оцінювання суддів. Захід організовує Асоціація правників України спільно з проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

21 листопада

Збереться на засідання Вища рада правосуддя. Вона планує звільнити 4 суддів (із них двох — на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції), а також розглянути повідомлення про втручання в правосуддя, що надійшли з Оболонського районного суду м.Києва та Львівського апеляційного адміністративного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів засідатиме у складі колегій. Проводитимуться співбесіди та визначатимуться результати первинного кваліфікаційного оцінювання щодо 4 суддів.

У Києві відкриється конференція «Медіаправо 2017». Учасники заходу, що проводить Асоціація правників України спільно з Індустріальним телевізійним комітетом, обговорять серед іншого боротьбу з піратством і захист контенту, а також особливості регулювання реклами.

22 листопада

Засідатиме третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. Вона планує розглянути 6 дисциплінарних справ та 30 скарг на дії суддів.

Пройде вебінар «Розкриття інформації про бенефіціарів українських компаній. Деофшоризація». Його організовує Юридична фірма Dmitrieva&Partners.

У Полтаві розпочнеться дводенний семінар «Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми (особливо дітьми)». Навчання для суддів місцевих та апеляційних судів організовує відділ підготовки суддів Національної школи суддів спільно з представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні.

23 листопада

Продовжить працювати Вища рада правосуддя. На черговому засіданні вона має визначитися з унесенням подань Президентові про призначення 4 суддів, а також розібратися з двома скаргами на рішення дисциплінарних палат.

24 листопада

Відкриється перший податковий форум Асоціації адвокатів України Tax&BusinessTalks. Під час заходу провідні юристи, адвокати, судді, податківці та представники інших державних органів зупиняться на важливих поточних проблемах у податковій сфері.

У Києві збереться круглий стіл «Правові аспекти криптовалюти в Україні». Захід організовують відділ підготовки суддів Національної школи суддів спільно з Асоціацією податкових радників, Вищим адміністративним судом, Асоціацією адміністративних суддів, Асоціацією адвокатів України, платформою Taxlink.

25 листопада

У столиці працюватиме ІІ школа з кримінального процесуального права України. Розглядатимуться проблемні аспекти використання повноважень учасниками кримінального провадження на стадії досудового розслідування, а також використання матеріалів негласних слідчих дій.

У Хмельницькому пройде семінар з підвищення кваліфікації адвокатів. Навчання, що буде присвячено огляду практики Європейського суду з прав людини та особливостям нового господарського судочинства, організовує Рада адвокатів Хмельницької області спільно з Національною асоціацією адвокатів України.

У Полтаві відбудеться семінар з підвищення кваліфікації адвокатів, який проводить НААУ. Він буде присвячений найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування українського законодавства, адвокатської етики тощо.

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