17.11.2017 13:57



Українська адвокатура пройшла 5-річний рубіж з моменту прийняття профільного закону. Результати роботи адвокати обговорюють під час зустрічі «5 років успіху».

Найбільшим досягненням адвокатури України за 5 років адвокати вважають те, що адвокатурі вдалося побудувати єдину, незалежну, самоврядну організацію, повідомляє кореспондент «ЗіБ». Адвокати, навіть ті, хто спочатку виступав проти створення НААУ, усвідомили свою причетність до її роботи. Сьогодні можна говорити про те, що незважаючи на багаторічну історію, по-справжньому незалежною українська адвокатура стала лише з 2012 р.

Також вдалося домогтися чітко структурованого процесу захисту прав адвокатів. Захист відбувається за всіма параметрами – і від свавілля правоохоронних органів, і від дій інших суб’єктів.

Надзвичайно важливим є налагодження взаємодії між регіональними органами самоврядування та НААУ, як центральною організацією. Сьогодні немає ніяких важелів впливу на регіональні ради. Регіональні ради є абсолютно незалежними.

Величезним досягненням є створення Єдиного реєстру адвокатів України. Це унікальний програмний продукт, що дає змогу зберігати інформацію про адвокатів. На відміну від схожих реєстрів, наприклад, реєстрів Мін’юсту, він жодного разу не переставав функціонувати.

Значним кроком вперед став вступ НААУ у ряд міжнародних організацій та відкриття зарубіжних представництв у декількох країнах.

Досягнення НААУ отримали визнання в європейських країнах, про що зазначили запрошені іноземні гості.

Закон і Бізнес