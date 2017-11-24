Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Таємне залишиться таємним

Злочини, які вчиняються в пенітенціарних установах, не розслідуються через неузгодженість дій слідчих Мін’юсту та прокуратури.

Злочини, які вчиняються в пенітенціарних установах, не розслідуються через неузгодженість дій слідчих Мін’юсту та прокуратури.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!