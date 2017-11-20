20.11.2017 16:27



Ярослав БУЛИЧЕВ, голова представництва ЮК Immigrant Invest в Україні

У ЗМІ періодично з’являється інформація про українських чиновників і бізнесменів, котрі мають друге громадянство. Проте й велика кількість співвітчизників, про яких ніколи не пишуть у пресі, також обзавелася запасним аеродромом. Багато європейських країн розробили спеціальні програми для заможних мігрантів.

Іспанія

Безумовним лідером сегменту імміграції через інвестиції є Іспанія. Стабільний попит мають об’єкти нерухомого майна в прибережних районах цієї країни, а також на Канарських островах.

Іспанська інвестиційна програма дозволяє отримати посвідку на проживання для всієї сім’ї, включно з дітьми й батьками з обох боків, за 2—3 місяці за умови придбання нерухомості на загальну суму від €500 тис. Інвестиція поворотна, але володіти майном необхідно не менше ніж 5 років.

Для отримання посвідки на проживання не потрібно знати мову або історію держави. Так само немає вимог до постійного або тимчасового мешкання на території країни. Документ видається з правом на роботу на 2 роки. Подовжується на 5 років.

На постійне проживання заявник має право претендувати після 5 років перебування в країні, на громадянство — через 10. Інвестпрограма Golden Residence Permit безпосередньо не пов’язана з одержанням громадянства Іспанії, але не обмежує права заявника та членів його сім’ї на це в загальному порядку. У такому разі постійне мешкання на території країни буде обов’язковим, як і знання іспанської мови. При цьому при поданні заяви на вступ до громадянства доведеться відмовитися від паспортів інших держав.

Португалія

Дуже популярною серед інвесторів у нерухомість із прицілом на посвідку є також Португалія — одна з найбезпечніших країн для проживання у світі (5-ий рядок у списку Global Peace Index).

У 2012 році Лісабон запустив програму отримання посвідок за інвестиції Golden Residence Permit Program. Інвестор може обрати один із 7 варіантів інвестицій, але найбільш затребуваною залишається купівля місцевої нерухомості на суму від €350 тис.

Перша посвідка на проживання для інвестора, причому з правом на трудову діяльність у Португалії, видається на рік, потім її дія двічі подовжується на 2 роки. Після 5 років можна подавати документи на постійне проживання, ще через рік — на громадянство.

Програма «золотої візи» має безліч плюсів. По-перше, це можливість отримати громадянство Європейського Союзу через 6 років. І заявникові не потрібно відмовлятися від свого громадянства. По-друге, при купівлі житлової або комерційної нерухомості гарантовано видаються посвідки відразу для всієї сім’ї, з дітьми до 26 років, котрі перебувають на утриманні, включно. Причому — без жорстких вимог до постійного мешкання на території Португалії, досить приїздити в країну на 7—14 днів на рік. По-третє, інвестиція — поворотна (через 5 років після одержання права на постійне проживання), зі збереженням статусу резидента.

Греція

Затяжні проблеми в економіці, підштовхнули у 2013 році уряд запустити власну програму «золотої візи». За її умовами, іноземний інвестор, котрий придбав житлову або комерційну нерухомість (один чи кілька об’єктів) на суму від €250 тис. і більше, має право отримати посвідки для всієї сім’ї, включно з дітьми до 21 року, а також батьками кожного із членів подружжя.

Дозвіл оформляється відразу на 5-річний строк, причому всього за 15 днів.

Право на підприємницьку діяльність або роботу учасникам програми не надається, але можна здавати свою нерухомість в оренду й отримувати дохід. Вимог щодо обов’язкового мінімального часу перебування в країні немає. Проте період мешкання з посвідкою не зараховуватиметься в строк, необхідний для одержання права на постійне проживання або громадянства Греції.

У той же час можна необмежену кількість разів продовжувати дозвіл кожні 5 років, при цьому не перебуваючи ні дня в Греції.

Латвія

Тут розмір інвестицій порівнюваний з грецькою програмою. Ще кілька років тому серед іноземців, які хотіли отримати посвідку через інвестиції, спостерігався величезний попит на латвійську нерухомість. У цій країні був низьким інвестиційний поріг — від €71,15 тис. (у Ризі — від €142,3 тис.)

Із 2014 року вимоги було збільшено до €250 тис., а також додалося одноразове держмито в розмірі 5% від вартості набутої нерухомості (від €12,5 тис.).

Посвідка на проживання в Латвії видається на 5 років з необхідністю щорічного підтвердження. Тимчасовий документ оформлюється протягом 2—3 місяців після подання повного пакета документів інвесторові, його офіційній дружині (чоловікові) та їхнім неповнолітнім дітям.

Такий статус дає можливість офіційного працевлаштування й навчання на території держави. Разом з тим повністю відсутні вимоги щодо строку обов’язкового перебування на території країни.

Через 5 років заявник має право на подовження дії посвідки на новий 5-річний термін.

А ось для отримання права на постійне проживання необхідно безперервно перебувати в Латвії протягом 5 років. Причому не можна виїжджати за кордон більше ніж на 6 місяців підряд або 1 рік сумарно. Також доведеться скласти державний екзамен з латиської мови. Через 5 років після одержання вищезгаданого права можна претендувати на латвійське громадянство. При цьому буде потрібно відмовитися від паспортів інших країн.

Угорщина

Програми «золотої візи» як такої тут не існує, і факт придбання нерухомості не гарантує на 100% отримання посвідки на проживання, проте дає таку можливість.

З 2013 до березня 2017 року діяла інвестиційна програма, яка дозволяла отримати право на проживання на все життя всього за 3—6 місяців після придбання 5-річних держоблігацій на суму від €300 тис. (+€60 тис. адміністративного збору). Після цього Агентство з управління державним боргом Угорщини поінформувало про припинення випуску держоблігацій спеціального призначення.

Проте де-юре інвестиційну програму країни не закрито (вона регулюється законом «Про в’їзд і перебування громадян третіх країн на території Угорщини» від 2007 року).

Мальта

Державна інвестиційна програма дає інвесторові змогу отримати право на постійне проживання для всієї сім’ї (включно з дітьми й батьками з обох боків) без необхідності обов’язкового мешкання й гарантією повернення інвестицій через 5 років.

На відповідний статус може сподіватися той, хто придбає державні облігації на суму €250 тис., причому з прибутковістю до 3% річних, орендує житло (від €10 тис. на рік) або купить нерухомість (від €350 тис.), а також сплатить адміністративний збір (€30 тис.).

Строк отримання такого права з моменту подання повного пакета паперів становить лише 2—3 місяці. Згідно з процедурою документи видаються на 5 років, з подальшим подовженням їх дії кожні 5 років. Причому вже не буде обов’язковим утримання нерухомості, можна припинити договір оренди або продати свій будинок на Мальті зі збереженням статусу.

З таблицею «Розмір капіталу, який іноземець повинен інвестувати в країну» можна ознайомитись на нашому сайті.