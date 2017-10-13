17.11.2017 11:19



Якщо в процесі банкрутства боржника кредитор не надає згоду на зниження ціни заставного майна, яке не вдалося продати на аукціоні за узгодженою ціною, він має забирати це майно собі.

Таку пропозицію висловив суддя Вищого господарського суду Олександр Удовіченко під час ІІІ Форуму з конкурсного права Асоціації правників України, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес». Він запропонував внести відповідну поправку в профільне законодавство.

Законник навів ситуацію з інших правовідносин – коли розходяться партнери в бізнесі. Наприклад, один з них пропонує іншому викупити свою частку за 1 млн грн., а інший не погоджується. Тоді перший пропонує другому викупити частку того за аналогічну ціну. Якщо й тут згоди не дійшли, бізнес продається а гроші діляться.

Тож і в банкрутстві, якщо кредитор не погоджується з ціною продажу заставного майна, нехай його забирає, сказав суддя.

Закон і Бізнес