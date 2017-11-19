19.11.2017 16:15



Військо США відтепер може приймати до своїх лав новобранців, у котрих були негаразди зі психічним здоров’ям.

Також в американській армії тепер можуть служити люди, які мали проблеми з алкоголем і наркотиками, страждали на депресію, а також завдавали собі умисних ушкоджень без суїцидальних намірів.

Як наголошується, таке рішення було ухвалене в серпні, але публічно про нього не заявляли. USA Today вважає, що зняття заборони пов’язане з тим, що до вересня 2018 року американським збройним силам необхідно рекрутувати 80 тис. осіб.

Минулого року, коли було необхідно набрати 69 тис. новобранців, до війська США дозволили приймати молодих людей, котрі раніше вживали марихуану, а також показали погані результати під час випробування. Також охочим стати армійцями було запропоновано фінансову винагороду.