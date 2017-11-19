19.11.2017 12:54



Хлопчикам у початковій школі потрібно дозволяти носити балетні пачки, тіари й каблуки. Про це мовиться в новому керівництві для вчителів, розробленому англіканською церквою.

При цьому дівчатка можуть носити костюми супергероїв, якщо їм так захочеться. У документі повідомляється, що діти «повинні бути вільні у вивченні можливостей того, ким вони можуть бути», передає The Telegraph.

У керівництві наголошується, що дедалі більше дітей «сумніваються щодо того, чи відповідають вони гендерним стереотипам». У церкві пояснили, що керівництво складене на основі догмата про те, що «кожен з нас створений за образом і подобою Божою».