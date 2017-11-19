Учені з’ясовують, чи потрібно вчити дітей чистописання
Парламент американського штату Іллінойс подолав вето губернатора й ухвалив закон, що зобов’язує школярів проходити курс «рукописного шрифту». Сенатори заявили, що навик є життєво необхідним.
У той же час у школах США чистописання більше не є обов’язковим. Так, американські штати на зразок Індіани повністю відмовилися від уроків письма «курсивом». Фінляндія вже скоротила програми навчання письму від руки, те саме робить дедалі більше шкіл в Індії. Прихильники відміни уроків зазвичай пояснюють це тим, що витрачений на них час можна було б використати на вивчення актуальніших предметів, пише Бі-Бі-Сі.
Разом з тим деякі дослідники доводять, що уроки письма від руки для дітей мають ряд переваг перед набиванням тексту на клавіатурі.
Так, у своїй роботі від 2005 року вчені з французького університету Екс-Марсель порівняли друкування з прописом для дітей у віці від 3 до 5 років, щоб з’ясувати, чи будуть вони згодом по-різному впізнавати букви. За їхніми даними, у старшому віці діти, яких учили писати від руки, запам’ятовували літери краще.
За наслідками дослідження, проведеного у 2012 році, вчені висунули гіпотезу, що писання допомагає дітям навчитися читати. Часто, висловлюючись за прописи, також говорять, що робити замітки від руки швидше, ніж друкувати їх.
А в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса у 2014 році провели експеримент, який доводить, що звичка писати тексти на лептопі може «нашкодити навчанню, оскільки їх використання призводить до більш поверхового засвоєння інформації».
У дискусії є й культурний момент. Захисники уроків нагадують, що нагромаджені за минулі століття манускрипти не зможуть прочитати ті, кого писати від руки ніколи не вчили.
Якщо не навчити дитину навикам листа від руки, то, схоже, в дорослому житті вона підписуватиме документи «хрестиком».
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