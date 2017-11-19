Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Учені з’ясовують, чи потрібно вчити дітей чистописання

Якщо не навчити дитину навикам листа від руки, то, схоже, в дорослому житті вона підписуватиме документи «хрестиком».

Якщо не навчити дитину навикам листа від руки, то, схоже, в дорослому житті вона підписуватиме документи «хрестиком».

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