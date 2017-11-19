Учені з’ясовують, чи потрібно вчити дітей чистописання

19.11.2017 09:12



Парламент американського штату Іллінойс подолав вето губернатора й ухвалив закон, що зобов’язує школярів проходити курс «рукописного шрифту». Сенатори заявили, що навик є життєво необхідним.

У той же час у школах США чистописання більше не є обов’язковим. Так, американські штати на зразок Індіани повністю відмовилися від уроків письма «курсивом». Фінляндія вже скоротила програми навчання письму від руки, те саме робить дедалі більше шкіл в Індії. Прихильники відміни уроків зазвичай пояснюють це тим, що витрачений на них час можна було б використати на вивчення актуальніших предметів, пише Бі-Бі-Сі.

Разом з тим деякі дослідники доводять, що уроки письма від руки для дітей мають ряд переваг перед набиванням тексту на клавіатурі.

Так, у своїй роботі від 2005 року вчені з французького університету Екс-Марсель порівняли друкування з прописом для дітей у віці від 3 до 5 років, щоб з’ясувати, чи будуть вони згодом по-різному впізнавати букви. За їхніми даними, у старшому віці діти, яких учили писати від руки, запам’ятовували літери краще.

За наслідками дослідження, проведеного у 2012 році, вчені висунули гіпотезу, що писання допомагає дітям навчитися читати. Часто, висловлюючись за прописи, також говорять, що робити замітки від руки швидше, ніж друкувати їх.

А в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса у 2014 році провели експеримент, який доводить, що звичка писати тексти на лептопі може «нашкодити навчанню, оскільки їх використання призводить до більш поверхового засвоєння інформації».

У дискусії є й культурний момент. Захисники уроків нагадують, що нагромаджені за минулі століття манускрипти не зможуть прочитати ті, кого писати від руки ніколи не вчили.