17.11.2017 17:59



Про факт утручання в судочинство працівників місцевої прокуратури дізнаємося з повідомлення від Павла Хотенця з Господарського суду Харківської області. Заяву внесли до реєстру Вищої ради правосуддя за №2782/0/6-17.

Суддя повідомив, що в його провадженні перебуває справа, розгляд якої було призначено на 11 жовтня. Напередодні старший слідчий управління прокуратури Харківської області зателефонувала до його приймальні з метою узгодження часу щодо ознайомлення з матеріалами справи на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м.Харкова від 2.10.2017.

За словами законника, слідчому запропонували прийти 10 жовтня, але вона не погодилася та сказала, що прийде через день.

Працівник прокуратури проводила слідчі дії саме тоді, коли мала б розглядатися справа, тому засідання не розпочали вчасно.

На думку судді, у такий спосіб на нього вчиняли тиск.