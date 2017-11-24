КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

На обрання нового складу Ради суддів може піти не один день. Тому «самоврядники» планують поділити сценарій XV з’їзду суддів на 3 частини. Аби уникнути необхідності оголошувати перерву в роботі форуму, пропонується зібратися відразу на 3 дні. Проте обрати 33 членів РСУ все одно не вдасться.

За попередніми даними, черговий XV з’їзд суддів відбудеться на початку березня 2018 р. На наступний день після завершення XІV форуму РСУ хотіла визначитися з датою проведення наступного зібрання.

Та, як зазначив головуючий на засіданні член ради Олександр Сасевич, оскільки з’їзд має розглянути велику кількість питань, потрібно приблизно 3 дні. Утім, поки що є домовленість про оренду приміщення на 2 доби. Аби владнати всі організаційні моменти, РСУ відклала питання про визначення дати чергового форуму.

Планується, зокрема, обрати членів Вищої ради правосуддя, представника Вищої кваліфікаційної комісії суддів та новий склад РСУ.

Як відомо, коли вирішуються такі питання, події майже ніколи не розгортаються за планом, тому не вдається вкластися в один чи два дні. Тож «самоврядники» вирішити розписати сценарій майбутнього заходу на 3 дні.

Як прогнозують експерти, найбільше часу може зайняти обрання нових членів ради. Якщо з визначенням осіб, які представлятимуть в РСУ інтереси «адміністративників» та «господарників», проблем не буде, то обрання посланців від судів загальної юрисдикції, очевидно, відбуватиметься в кілька етапів.

Адже від окружних адміністративних та місцевих господарських судів до ради має бути делеговано по 4 володарі мантій (від апеляційних — по 2), а від загальних — аж 11 (від апеляційних — 4). Зазвичай чим більше вакансій від певної юрисдикції, тим більше охочих їх заповнити. Як наслідок, необхідну для перемоги кількість галочок у бюлетені під час першого голосування отримує кілька осіб. Щоб заповнити, наприклад, 11 вільних посад, необхідно провести 2 — 3 етапи голосування.

До речі, незважаючи на те, що XV з’їзд суддів триватиме 3 дні, його делегати все одно не зможуть обрати 33 членів РСУ. Принаймні 2 крісла залишатимуться вільними, оскільки законом передбачено: до складу ради, зокрема, входить по одному представнику від вищих спеціалізованих судів. Утім, до цього часу такі установи (Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд) не утворені.