Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ З’явився готель, де постояльців приймають з повагою

У готель пускають усіх, але в «своїй» компанії огрядні люди відчувають себе вільніше.

У готель пускають усіх, але в «своїй» компанії огрядні люди відчувають себе вільніше.

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!