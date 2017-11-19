З’явився готель, де постояльців приймають за вагою

19.11.2017 18:39



На Багамських островах виявили гостинний дім спеціально для огрядних туристів. Він відкрився ще 2 роки тому, проте преса дізналася про його існування тільки тепер.

Власник готелю Джеймс Кінг задумав проект ще 15 років тому, коли тільки починав працювати в цьому бізнесі. У свій перший день роботи він побачив, як під туристкою з надмірною вагою зламався шезлонг. За словами Дж.Кінга, весь пляж сміявся над мандрівницею та довів її до сліз. До того ж заїзд зобов’язав її заплатити $150 за зламаний лежак.

Дж.Кінгу стало шкода жінку, і він вирішив коли-небудь відкрити готель, де буде комфортно всім, незалежно від їх ваги. Гостинний дім приймає максимум 24 туристи за раз. За 6 ночей мандрівникові доведеться віддати $16,4 тис., повідомляє ABC News.

Ліжка й лежаки в готелі можуть витримати постояльців з вагою до 680 кг. Їх виготовляють на спеціальне замовлення, причому зовні вони нічим не відрізняються від звичайних меблів.

Проте головне, як відзначає власник, відчуття емоційної підтримки, яке виникає в гостей. «Тільки в нас деякі чоловіки наважуються вперше вийти до басейну без футболки, а жінки надягають роздільний купальник», — зауважив він. За словами власника, готель уже має успіх.