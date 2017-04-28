18.11.2017 17:44



Мер Венеції Луїджі Бруньяро назвав скнарами британських туристів, які поскаржилися йому на дуже великий рахунок за морепродукти в ресторані. Він порадив вивчити італійську, щоб уникати таких інцидентів.

«Вони з’їли цілого лобстера, на тарілках нічого не залишилося. І не дали чайових. Якщо ви вже приїхали у Венецію, доведеться труснути калиткою. Ми раді гостям, але вони повинні не боятися витрат», — прокоментував незадоволеність туристів Л.Бруньяро.

7 листопада мандрівник із Великої Британії Люк Танг написав мерові Венеції листа зі скаргою, що в одному з ресторанів йому виставили рахунок на €526 за морепродукти, яких він не замовляв, а принесли їх, скориставшись його незнанням італійської мови. Проте керівник закладу вважає, що туристові подали тільки те, що він попросив, а в меню була «чітко прописана» вартість страв.

The Telegraph відзначає, що, коли схожий інцидент стався в Римі, перед туристами вибачились і навіть запропонували їм відшкодувати вартість відпочинку.

Навесні мер Венеції заявив, що має намір боротися з напливом туристів. Він планує встановити спеціальні лічильники для підрахунку зарубіжних гостей, щоб регулювати туристичний потік.