18.11.2017 15:21
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З наступного року папа римський Франциск уводить заборону на продаж сигарет на території підпорядкованої йому держави.
За словами прес-секретар Ватикану Грега Берка, «святий престол не може бути пов’язаний з діяннями, які вочевидь шкодять здоров’ю людей».
Відомо, що нині в цій країні сигарети продаються без мита та за зниженою ціною для місцевих службовців і пенсіонерів, передає «АМИ». При цьому працівники ватиканських організацій можуть щомісячно купувати по 5 блоків сигарет за вигідною ціною, що суттєво поповнює папську скарбницю.
Як наслідок, багато італійців просять своїх друзів, котрі працюють у карликовій державі, купувати для них сигарети. Адже в Італії — вищі акцизи.
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