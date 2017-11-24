Суддю від стягнення може врятувати довідка із місця роботи

ЮРІЙ КОЛЬНОБРИЦЬКИЙ

Невраховані дані, які характеризують суддю, усе ж реабілітували його перед Вищою радою правосуддя, яка змінила рішення першої дисциплінарної палати, виключивши з мотивувальної частини посилання на порушення присяги.

На 3 місяці без прав

Так, колегіальний орган розглянув скаргу на рішення ПДП ВРП від 12 травня, подану адвокатом в інтересах судді Оболонського районного суду м.Києва Владислава Дев’ятка. Голова Ради Ігор Бенедисюк поінформував, що представник судді просить скасувати цей вердикт і прийняти новий — про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності з підстав відсутності ознак учинення дисциплінарного проступку. Представник судді вважає оскаржуване рішення незаконним у частині визнання діянь судді такими, що можуть бути кваліфіковані як порушення присяги.

І.Бенедисюк нагадав, що підставами відкриття дисциплінарної справи стосовно В.Дев’ятка стали заяви, в яких громадяни вказали, що суддя виніс стосовно них неправомірні, необґрунтовані, незаконні та упереджені постанови про позбавлення їх права керування транспортними засобами строком на 3 місяці. Зазначені постанови було винесено в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Характеристика судді

«Розглядаючи дисциплінарну справу стосовно В.Дев’ятка, ПДП ВРП дійшла висновку, що ним були допущені порушення, що можуть указувати на порушення присяги судді», — зазначив І.Бенедисюк. Однак палата вирішила відмовити в притягненні В.Дев’ятка до дисциплінарної відповідальності через сплив трирічного строку з дня вчинення проступку.

Доповідач зауважив, що, приймаючи оскаржуване рішення, ПДП не врахувала дані, які характеризують В.Дев’ятка. Йдеться про характеристику судді з місця роботи, де він зарекомендував себе, як «висококваліфікований спеціаліст, юридично грамотний та працелюбний». Крім того, служитель Феміди до цього часу не притягувався до дисциплінарної відповідальності. «Вивчивши матеріали дисциплінарної справи та врахувавши обставини, які характеризують суддю, вважаю, що допущені ним порушення не містять ознак порушення присяги, натомість містять ознаки дисциплінарного проступку, що на момент прийняття постанов у справах визначався п.1 ч.1 ст.83 закону «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010», — підсумував І.Бенедисюк.

Зрештою ВРП стала на захист В.Дев’ятка та пом’якшила рішення палати щодо нього, констатувавши в діях законника наявність тільки дисциплінарного проступку. Проте жодних негативних наслідків для нього це не матиме. Хіба що залишиться на згадку в суддівському досьє.

ПРЯМА МОВА

Ігор БЕНЕДИСЮК,

голова Вищої ради правосуддя:

— Погоджуюсь із висновком першої дисциплінарної палати про те, що суддя В.Дев’ятко допустив низку порушень процесуального законодавства під час прийняття постанов у справах. Водночас указані порушення не є такими, що безспірно свідчать про порушення присяги судді та вчинення істотного дисциплінарного проступку відповідно до чинного законодавства, оскільки фактів, які б підтверджували грубу недбалість чи навмисне порушення закону суддею під час розгляду зазначених судових справ та прийняття судових рішень, не встановлено.