17.11.2017 08:31



Розпочинається ІІІ Форум з конкурсного права АПУ: Стягнення. Реструктуризація. Банкрутство.

Як повідомляє організатор Асоціація правників України, сьогодні, 17 листопада, на одному майданчику зібралися адвокати та судді, арбітражні керуючі та представники банків, боржники та кредитори, щоб обмінятися думками та досвідом. Форум має за мету розробку спільних позицій щодо внесення змін до чинного законодавства про банкрутство та суміжних інститутів.

Учасники форуму упродовж чотирьох сесій розглянуть, зокрема, такі питання:

– Спростування майнових дій боржника, віндикація та визнання правочинів недійсними.

– Актуальне в судовій практиці щодо оскарження результатів аукціону.

– Обмеження розпорядження майном боржника/банкрута.

– Конфлікт інтересів між учасниками сфери банкрутства.

– Роль та місце юридичних фірм в процедурах банкрутства.

– Роль Міністерства юстиції у впровадженні реформи системи виконання судових рішень.

– Законодавчі перешкоди діяльності приватного виконавця. Закон про виконавче провадження. Необхідність змін.

– Статут та кодекс етики приватного виконавця.

– Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – специфічний клієнт юридичної компанії.

– Чи можлива за існуючих законодавчих умов реальна самостійність арбітражного керуючого?

– Забезпечення конкуренції на ринках реалізації майна та активів шляхом проведення електронних торгів.

Модератори сесій: директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Юрій Моісеєв, керуючий партнер Ario Law Firm Олексій Воронько, керуючий партнер ЮК L.I.GROUP Микола Ковальчук, координатор урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Оксана Величко.

Захід проходить у Києві за адресою: Radisson Blu Hotel, вул. Ярославів Вал 22.

Докладніше про програму заходу за посиланням.

Закон і Бізнес