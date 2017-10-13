17.11.2017 09:08



Сьогодні, 17 листопада, адвокати відзначають 5-річчя створення першої професійної самоврядної організації адвокатури – Національної асоціації адвокатів України.

У Києві розпочинається міжнародна конференція «НААУ: 5 років успіху», передає «ЗіБ». Учасники підіб’ють підсумки діяльності першої каденції органів адвокатського самоврядування, обговорять стратегію подальшого розвитку та посилення інституту адвокатури, напрямки міжнародної співпраці.

Зокрема, спікери конференції говоритимуть про особливості здійснення кваліфікаційно-дисциплінарних процедур незалежними КДКА, необхідність подальшого посилення захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Під час дискусії піднімуть питання участі НААУ в реформуванні безоплатної правової допомоги, застосування норм адвокатської етики тощо.

На конференцію запрошено ключових європейських партнерів української адвокатури, представників органів адвокатського самоврядування регіонального та національного рівнів, адвокатів, які очолюють комітети НААУ, офіційних осіб українських органів влади та представників адвокатури, обраних до органів правосуддя.

З нагоди ювілею НААУ вручить нагороди, а також презентує спеціальний звіт про діяльність «НААУ: 5 років успіху» українською та англійською мовами.

Закон і Бізнес