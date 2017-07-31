16.11.2017 17:48



20 жовтня зареєстроване повідомлення від Тетяни Величко зі Святошинського районного суду м.Києва. Суддя розповіла про тиск із боку місцевих депутатів та нардепа.

У заяві №2755/0/6-17 ідеться про те, що в провадженні Т.Величко перебуває цивільна справа. Однак до початку її розгляду депутати Київської міської ради та парламентар звернулися до голів Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Святошинського районного суду зі скаргами на дії законниці під час відкриття провадження у справі.

На думку служительки Феміди, такі дії народних обранців свідчать про те, що вони хочуть отримати потрібне їм рішення та вдаються до тиску на неї.

Крім того, Т.Величко зазначає, що випадково дізналася про те, що на підставі поданих нею письмових пояснень ВРП 14 жовтня відкрила проти неї дисциплінарне провадження.

Дії депутатів розцінено як устрявання в правосуддя. Суддя просить вжити передбачених чинним законодавством заходів реагування.