16.11.2017 14:58



Щоб заманити спрощенців до застосування касових апаратів депутати пропонують компенсувати їм придбання РРО за рахунок сплати єдиного податку. Однак відмовитись згодом від реєстратора вже не вдасться.

Відповідні норми містяться в проекті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо покращення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій» (№7281).

Передбачається надати право спрощенцям першої-третьої груп, які звільнені від обов’язку застосовувати РРО, зменшити зобов’язання зі сплати єдиного податку на суму вартості реєстратора. При цьому, в такому випадку РРО має застосовуватися платником до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або до відмови від спрощеної системи. Норма діятиме протягом 2-х років.

При цьому, повністю не платити ЄП не вийде. Протягом кварталу спрощенці зможуть віднести на компенсацію лише 50% суми податку. Зате, якщо обсяг доходу перевищить 1 млн грн., право на продовження компенсації за рахунок податків продовжиться.

Також проектом скасовується обов’язок ведення книги обліку розрахункових операцій, врегульовуються питання щодо видачі розрахункових документів під час дистанційної торгівлі й ін. Втім, можна передбачити, що така акція навряд чи буде дуже популярною серед підприємців.