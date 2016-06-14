16.11.2017 12:03



Щоб поліпшити міжнародну торгівлю, в уряді планують пришвидшити контроль на кордоні. Зокрема, функції екологічного і радіологічного контролю у пунктах пропуску мають передати органам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби відповідно.

Таке рішення було схвалено на засіданні уряду 15 листопада, передає «Закон і Бізнес». Зокрема, за пропозицією Міністерства фінансів планують внести зміни до Митного кодексу та до деяких інших законів України.

На думку урядовців, реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску зменшить кількість контролюючих органів на кордоні України та спростить процедури проведення контролю без послаблення безпекової складової.

У такий спосіб в уряді планують усунути наявні на законодавчому рівні перепони для реалізації системи «єдине вікно» і створити умови для впровадження європейських стандартів процедур проведення державних видів контролю під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, що в результаті має прискорити міжнародну торгівлю.

Закон і Бізнес