16.11.2017 10:42



Колишній народний депутат Олександр Єфремов, якого сьогодні звинувачують у фінансуванні тероризму, не фігурував у матеріалах СБУ в квітні 2014 року. Таких матеріалів і не могло бути, інакше про них знала б Генеральна прокуратура.

Про це під час засідання Старобільського районного суду Луганської області 15 листопада заявили екс-заступники начальника управління Служби безпеки України в Луганській області Андрій Жіроїд і Олег Животов, допитані в якості свідків.

Так, за словами А.Жіроїда, його підлеглі не доповідали про наявність матеріалів про причетність О.Єфремова до сепаратизму або ж розвідувально-підривної діяльності.

«Що стосується Олександра Сергійовича Єфремова, то хочу сказати, що бачив його тільки по телевізору і ніколи не був з ним знайомий. У ході тих трьох тижнів (з 16 травня по 6 квітня 2014 року) у будь-яких оперативних, оперативно-технічних матеріалах , агентурних матеріалах, які були у мене, прізвище його ніде не проходило», - заявив він.

О.Животов спростував показання начальника обласного управління МВС Володимира Гуславського, що обіймав посаду в квітні 2014 року, про те, що в квітні 2014 року говорив йому про наявність у СБУ матеріалів, що підтверджують фінансування сепаратизму з боку О.Єфремова. «Може і були якісь матеріали, але тоді вони б були знищені в лютому 2014 року, коли були знищені всі матеріали Луганського облуправління СБУ. Ми прийшли фактично на голе місце ... Крім того, я лінію сепаратизму не курував», - зазначив О.Животов.

Він також додав, що про таких заходах, як збір матеріалів по відношенню до чинного депутата Верховної Ради, мала була повідомлена Генеральна прокуратура і керівництво СБУ, а матеріалів, що підтверджують таке повідомлення, не існує.

Нагадаємо, О.Єфремову закидають посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Водночас, коментар про фінансування сепаратистів, який нібито дав Єфремов (і який став приводом для його арешту в Києві), виявився вирваною з контексту нарізкою його висловлювань інтерв'ю дворічної давності.

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