16.11.2017 09:59



Про стратегію розвитку інноваційного бізнесу, управління правовими ризиками, захист компанії від зовнішніх загроз тощо говоритимуть фахівці 22 листопада на конференції «Стратегія розвитку підприємства: як вивести бізнес на новий рівень».

Конференцію проведуть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Центр підтримки бізнесу м. Києва, оснований на базі Київської торгово-промислової палати.

Своїм досвідом поділяться:

Ірина Мельниченко, керуючий партнер International Children’s University;

Ольга Іванченко, координатор проектів, група з фінансування та розвитку МСБ, ЄБРР;

Рустам Саідов, керівник напрямку стратегічного розвитку клієнтів малого та середнього бізнесу компанії STRATEGIC;

Олена Сюмак, керівник напрямку бізнес-планування консалтингово-аудиторської компанії Kreston GCG;

Сергій Монастирьов, співвласник та заступник генерального директора компанії «All Electric»;

Юлія Барабаш, керуючий партнер міжнародної юридичної компанії «Strategic Business Solutions Boutique»;

Олександр Попов, керівник Центру підготовки аналітично-правової інформації Юридичного напрямку Інформаційної дирекції компанії «ЛІГА ЗАКОН»;

Олександр Липський, засновник та керівник маркетингового агентства «Lipsky Marketing Group», співголова Комітету з питань промисловості Київської ТПП;

Олексій Дідігуров, спеціаліст з піару та комунікацій міжнародного аеропорту «Бориспіль», шеф-редактор журналу «Boryspil magazine».

Захід пройде в межах програми, що реалізується ЄБРР і фінансується в межах ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну форму до 21 листопада. З повною програмою можна ознайомитися тут.

Закон і Бізнес