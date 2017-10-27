Про стратегію розвитку інноваційного бізнесу, управління правовими ризиками, захист компанії від зовнішніх загроз тощо говоритимуть фахівці 22 листопада на конференції «Стратегія розвитку підприємства: як вивести бізнес на новий рівень».
Конференцію проведуть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Центр підтримки бізнесу м. Києва, оснований на базі Київської торгово-промислової палати.
Своїм досвідом поділяться:
Ірина Мельниченко, керуючий партнер International Children’s University;
Ольга Іванченко, координатор проектів, група з фінансування та розвитку МСБ, ЄБРР;
Рустам Саідов, керівник напрямку стратегічного розвитку клієнтів малого та середнього бізнесу компанії STRATEGIC;
Олена Сюмак, керівник напрямку бізнес-планування консалтингово-аудиторської компанії Kreston GCG;
Сергій Монастирьов, співвласник та заступник генерального директора компанії «All Electric»;
Юлія Барабаш, керуючий партнер міжнародної юридичної компанії «Strategic Business Solutions Boutique»;
Олександр Попов, керівник Центру підготовки аналітично-правової інформації Юридичного напрямку Інформаційної дирекції компанії «ЛІГА ЗАКОН»;
Олександр Липський, засновник та керівник маркетингового агентства «Lipsky Marketing Group», співголова Комітету з питань промисловості Київської ТПП;
Олексій Дідігуров, спеціаліст з піару та комунікацій міжнародного аеропорту «Бориспіль», шеф-редактор журналу «Boryspil magazine».
Захід пройде в межах програми, що реалізується ЄБРР і фінансується в межах ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну форму до 21 листопада. З повною програмою можна ознайомитися тут.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!