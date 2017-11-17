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Якщо страховик відмовляється відшкодовувати шкоду, завдану транспортним засобом, позовна давність відраховується з моменту відмови.

Якщо страховик відмовляється відшкодовувати шкоду, завдану транспортним засобом, позовна давність відраховується з моменту відмови.

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