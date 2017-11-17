Чи звільняються територіальні органи Держпраці від сплати судового збору?

Віта ЦІНЧИК, керівник практики трудового права ЮФ Jurimex

Суб’єкти господарювання, які бажають оскаржити результати позапланових перевірок, що проводять органи Державної служби з питань праці, сплачують судовий збір у розмірі від 1600 грн. А ось останні подекуди користуються судовими послугами безкоштовно.

Частина 2 ст.3 закону «Про судовий збір» від 8.07.2011 №3674-VI містить перелік об’єктів, за які збір не справляється. А ст.5 — список суб’єктів, котрі звільнені від його сплати, а також підстави для звільнення від сплати збору осіб, які звертаються із заявами про захист не власних прав, а охоронюваних законом прав та інтересів інших осіб.

З 1.01.2017 законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 №1774-VІІІ внесені зміни до акта №3674-VI: доповнено ч.1 ст.5 пп.18—20. Зокрема, розширено перелік суб’єктів, на яких поширюються пільги щодо сплати збору.

Відповідно до п.20 цієї статті від такого платежу за розгляд справи в усіх інстанціях звільняється «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення».

У п.1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 11.02.2015 №96, передбачено, що Держпраці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Урядом через міністра соціальної політики та який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення тощо.

Отже, законодавець прямо визначив, що від сплати судового збору з 1.01.2017 звільняється лише центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, тобто Держпраці.

Відповідно до постанови КМ «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.02.2015 №100 створені як юридичні особи публічного права територіальні органи Держпраці. Згідно з Положенням про територіальні органи Державної служби України з питань праці, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики від 27.03.2015 №340, передбачено, що такими органами є головні управління цієї служби в областях.

У п.15 положення №340 сказано, що управління Держпраці є юридичною особою публічного права, неприбутковою установою, має власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби. Таким чином, головні управління Держпраці в областях, які створені як самостійні юридичні особи, з 1.01.2017 не звільнені від сплати судового збору. Адже така пільга передбачена тільки для Держпраці.

Отже, у разі виникнення с спору щодо скасування припису та постанови про накладення штрафу необхідно перевірити, чи сплатив територіальний орган Держпраці збір. Якщо виявиться, що суд (незалежно якої інстанції) відкрив провадження без наявності квитанції про сплату збору, треба заявляти клопотання про залишення заяви, скарги територіального органу Держпраці без руху.

Нагадаємо, що відповідно до постанови пленуму Вищого адміністративного суду «Про практику застосування адміністративними судами положень закону «Про судовий збір» від 23.01.2015 №2, коли провадження у справі відкрито без сплати збору й питання про сплату виникло під час розгляду справи, суд ухвалою може встановити строк для усунення цього недоліку. Якщо позивач не усуне недоліку в установлений строк, позовна заява залишається без розгляду (п.7 ч.1 ст.155 Кодексу адміністративного судочинства).

Тому можна стверджувати, що такі дії суб’єктів господарювання допоможуть відновити конституційний принцип рівного доступу до правосуддя. Перед законом і судом рівні всі: й орган контролю, і суб’єкт господарювання.