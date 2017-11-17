Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Фундамент піраміди доведення

Руслан Арсірій відзначив, що найважливішою умовою доведення є вибудовування ієрархії доказів, які ведуть до висновку.

Руслан Арсірій відзначив, що найважливішою умовою доведення є вибудовування ієрархії доказів, які ведуть до висновку.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!