18.09.2017 17:56



Схоже, у справі про стрілянину глави Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського намічається скандал: поліграфолог Олег Ясинський, який проводив дослідження свідчень нардепа, отримав ліцензію за місяць до цього в Москві.

Копію ліцензії, знятої з матеріалів закритої кримінальної справи, опублікував на своїй сторінці в Facebook екс-перший заступник глави АП Андрій Портнов.

«Виявляється, експерт, якому ГПУ довірило справу Пашинського, отримав ліцензію в Росії, в м Москва 04 травня 2017 року на підставі рішення Федеральної служби інтелектуальної власності від 13 серпня 2014 року, тобто в період гострої фази війни проти України, - прокоментував він . - Винятковий цинізм ще і в тому, що російський Роспатент видав цю ліцензію спеціально для роботи в Україні, вказавши про це прямо ліцензії, а слідчі і прокурори офіційно долучили цей документ до матеріалів кримінальної справи».

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химікуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химикуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідувала лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту).

9 лютого суд зобов'язав прокуратуру почати досудове розслідування щодо застосування зброї нардепом.

Прокуратура відмовлялася робити це у зв'язку з відсутністю повного тексту відповідної ухвали суду. Через майже місяць після винесення судом ухвали і отримавши таки його повний текст, прокуратура вирішила подати заяву слідчому судді заяву про роз'яснення цього процесуального документа.

Однак суд оцінив це як факт затягування слідчим процесу виконання судового рішення, а згодом зобов'язав внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про бездіяльність співробітників Генпрокуратури, які забули, як вносити інформацію в цей самий реєстр.

2 червня свідчення С.Пашинського за його клопотанням, були перевірені на поліграфі, про що він відразу ж заявив в Facebook, а 26 липня справу було закрито.

19 вересня в Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання про визнання закриття кримінальної справи Пашинського незаконним.