Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Поліграфолог, що тестував Пашинського, отримав ліцензію в Москві за місяць до експертизи

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