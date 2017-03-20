18.09.2017 11:59



Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 850 гривень і амністував колишнього поліцейського полку патрульної служби особливого призначення «Київ» за крадіжку ноутбука і нагрудного знака судді в Солом'янському районному суді Києва.

Про це йдеться у вироку суду від 11 вересня, передає ЗіБ з посиланням на Українські Новини.

Згідно з вироком, нині безробітний уродженець Вінниці обіймав посаду поліцейського полку "Київ". 14 червня 2016 року, у вільний від роботи час, він прийшов зустрітися зі своїми колегами, які охороняли приміщення Солом'янського райсуду Києва. Через те, що в суді недавно була пожежа, поліцейський безперешкодно зайшов до приміщення і викрав ноутбук і нагрудний знак судді, що знаходилися в одному із кабінетів. Вкрадені речі були заховані під заднє пасажирське сидіння в поліцейському автомобілі УАЗ.

Згідно з наданою територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Києві інформації, вартість нагрудного знака судді становить 400 гривень. Згідно з висновком експерта, ринкова вартість ноутбука - 3 000 гривень.

В судовому засіданні обвинувачений свою провину у скоєному злочині визнав повністю і щиро розкаявся. Крім того, обвинувачений заявив клопотання про застосування до нього амністії, оскільки він є учасником бойових дій. Прокурор не заперечував проти застосування до обвинуваченого закону "Про амністію в 2016 році".

З огляду на це, суд засудив підсудного до штрафу в сумі 850 гривень, але на підставі закону "Про амністію в 2016 році" звільнив від покарання.

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