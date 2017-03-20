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Пожежа в Солом'янському райсуді завдала збитків на 4 млн грн.

Пожежа в Солом'янському райсуді завдала збитків на 4 млн грн.

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