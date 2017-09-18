18.09.2017 11:34



15 вересня 2017 року Печерський районний суд м. Києва за клопотанням Генпрокуратури обрав екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу, якого звинувачують у захопленні державної влади, запобіжний захід у виді тримання під вартою. Втім, цього могло і не статися.

Нагадаємо, О.Лавриновича підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України за публікацію ним рішення Конституційного Суду України, що повернуло дію Конституції 1996 року.

А відповідно до ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 КК, не можуть бути застосовані запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави. То ж залишається безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Але цієї норми не було у первинній редакції кодексу 2012 року. Новим КПК було концептуально змінено процедуру обрання запобіжного заходу (тримання під вартою, як безальтернативний запобіжний захід, застосовувалося до насильницьких злочинів), що свого часу дозволило розвантажити СІЗО.

Частина п’ята у статті 176 КПК з’явилася лише у жовтні 2014 року. Тоді 253 народні депутати проголосували за ухвалення в цілому Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини ( на базі проекту №4448а). При цьому відповідно до результатів голосування за ухвалення цього закону проголосували чинні (з фракції ПР) та колишні (позафракційні) регіонали, зокрема, Сергій Ківалов, Нестор Шуфрич. Позафракційні нардепи та ПР у сукупності дали 54 голоси.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою О. Лавриновичу обрано до 2 листопада 2017 року.

Закон і Бізнес