18.09.2017 10:44



Конституційний суд країни на надзвичайному засіданні прийняв до розгляду позови уряду про незаконність ухвалених парламентом Каталонії документів щодо проведення референдуму про незалежність автономії.

Іспанська конституція передбачає, що уряд може оскаржити в суді рішення органів автономних областей. Каталонія, як і Країна Басків, Наварра, Галісія та Андалусія, має розширену автономію, повідомляє ABC.

Хоча деякі європейські ЗМІ твердять про високу ймовірність провалу референдуму, зокрема у світлі останнього теракту в Барселоні, центральна влада не хоче ризикувати. Так, генеральний прокурор королівства вже заявив, що очолюваний ним орган розслідуватиме та кластиме край будь-яким спробам підготовки до проведення референдуму (мова йде про видання і розповсюдження агітаційних матеріалів, листівок, а також обладнання ділянок для голосування) і пригрозив кримінальними переслідуваннями його організаторам.

Днем раніше парламент Каталонії прийняв закон про референдум, що дозволяє 1 жовтня провести голосування з питання незалежності. Тепер же до рішення КС Іспанії дія цього акта припинена.

Проте в Барселоні були готові до такої реакції Мадрида. Регіональна влада розробила документ, згідно з яким у разі відмови в проведенні референдуму про незалежність регіону буде оголошено негайно.

Нагадаємо, що парламент Каталонії ще в листопаді 2014 року проголосував за суверенітет. Декларація, яку підтримала більшість парламентарів, передбачала, що бунтівний регіон повинен здобути незалежність упродовж 1,5 року. І цей строк уже закінчився.