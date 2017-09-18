Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Хто лишиться в команді переможців

Матеріали за темою

Коментарі

0
Нестор Махно

Все эти планы фуфло. Надо создавать суд в системе НАБУ и плавно переводить его на все ветви судебной системы, выгоняя всех заворовавшихся в ней.

18.09.2017 09:44 Відповісти