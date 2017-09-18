Три причини, через які кількість претендентів на місця у ВС може зменшитися мало не наполовину

Олена КОВАЛЕНКО

За 8 засідань Вища рада правосуддя планує поспілкуватися зі 120 переможцями конкурсу на посади у Верховному Суді. Прізвища нових володарів червоних мантій ВРП назве після того, як вислухає всіх кандидатів. Для частини фіналістів заповітні двері Кловського палацу можуть так і не відчинитися. І на це є три причини.

Інтрига від ВРП

14 вересня ВРП розпочала розгляд рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо призначення «верховників». Кожного засідання Рада зустрічатиметься віч-на-віч з 16 переможцями конкурсу, і тільки на останнє зібрання, заплановане на 25 вересня, прийде 8 осіб.

Утім, претенденти не зможуть дізнатися думку ВРП відразу після засідання. Адже Рада вирішила перейняти досвід «кваліфікаційників» і тримати інтригу аж до завершення бесід з усіма кандидатами.

На думку експертів, це є провісником того, що ВРП унесе Президентові подання не щодо всіх 120 фіналістів. Бо ж нині нічого не заважає Раді відразу після спілкування з претендентом піти до нарадчої кімнати та прийняти рішення, як це вона робить під час розгляду питання щодо призначення володарів мантій, в яких закінчився 5-річний термін повноважень.

Очевидно, припускають експерти, заслухавши 120 осіб, ВРП складе власний рейтинг. Той, хто опиниться наприкінці списку, ймовірно, не отримає перепустки до ВС. Тим більше що Рада має право відмовити у внесенні главі держави подання про призначення «верховників» на підставі обґрунтованих відомостей, які вона отримає. При цьому є дві умови: така інформація не була предметом розгляду ВККС або ж комісія не дала належної оцінки відомостям у межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Сумніви в доброчесності

Як вважають фахівці, можливо, ВРП з радістю і задовольнила б усі рекомендації «кваліфікаційників», проте в нинішніх умовах не може цього зробити. І на це є свої причини.

По-перше, наголошують експерти, Рада прагне самоутвердитися в судовій системі та завоювати репутацію найбільш впливового органу. Для цього їй потрібно зробити лише одну невеличку річ — не погодитися з кількома рекомендаціями ВККС, тим самим показавши «кваліфікаційникам», хто головний на судовому Олімпі.

Ще одна причина — тиск громадської ради доброчесності. Як відомо, остання вважає, що до списку переможців проникло 30 недоброчесних кандидатів.

«Доброчесники» навіть просили Раду, аби та дала їм слово на засіданні. Однак ВРП, очевидно, вирішила: громадський орган вже відіграв свою роль у «верховних змаганнях» і все, що хотів сказати, сказав.

Утім, ігнорування прохання громадського органу ще не означає, що Рада не підтримає позиції ГРД. Адже ВРП необхідно зробити так, аби громадськість не бачила в ній ворога. Тому не виключено, припускають експерти, що хтось зі згаданих 30 осіб, яким «доброчесники» вручили «чорні мітки», не потрапить до ВС. Можливо, навіть у більшості кандидатів, забракованих громадським органом, ВРП відбере виборену ними в нелегкій боротьбі перемогу.

Говорять з-за кордону

Третя причина, чому список майбутніх володарів червоних мантій може значно скоротитися, — настійливі рекомендації міжнародних органів. Особливо тих, які доклали фінансову руку до реформування Феміди. Так, після оголошення ВККС рейтингу та, напевно, під впливом розпочатої ГРД «кампанії доброчесності» посольство США в Україні у Твіттері повідомило, що «доброчесність багатьох претендентів викликає сумніви і ВРП повинна окремо вивчити кожну кандидатуру».

Крім того, за кілька днів до початку розгляду ВРП матеріалів щодо призначення «верховників» у ЗМІ з’явилася інформація: Європейський Союз рекомендує сформувати неповний склад ВС, адже призначення служителів Феміди із заплямованою репутацією може підірвати довіру до реформування найвищого судового органу.

«ЄС уважно стежив за процесом відбору та надав значну підтримку в цьому питанні. Тепер ВРП відповідає за призначення суддями лише тих кандидатів, чия доброчесність, незалежність, а також професійність є безсумнівними. Високі вимоги можуть призвести до того, що цього року будуть заповнені не всі 120 місць. ВС може розпочати роботу за наявності щонайменше 65 суддів. Призначення хоча б кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи», — йдеться в коментарі представництва ЄС на сторінці у Фейсбуку.

Не менш як 65

Вже перші співбесіди членів ВРП з фіналістами конкурсу наштовхують на думку, що без утрат в команді переможців не обійдеться. Наприклад, представники Ради звертають увагу на огріхи кандидатів, про які раніше говорили «доброчесники». Так, один з претендентів не вказав у декларації доброчесності, що під час акцій протесту в 2013—2014 роках залишив у силі рішення про заборону мітингу. Кандидат пояснив, що це помилка і з приводу цього рішення скарг на нього не було.

Єдине, що фахівці не можуть спрогнозувати: скільком правникам пощастить опинитися у ВС? Але переконані в одному: їх буде не менш як 65. Бо, внісши подання щодо меншої кількості кандидатів, Рада стане винною в зриві реформи. А цього вона допустити ніяк не може, адже назавжди втратить свій авторитет не тільки серед суддів, а й серед громадськості та міжнародних інституцій.